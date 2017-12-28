John Bass gitti, ABD ile vize krizi aşıldı

ABD ile vize krizi çözüldü, Büyükelçilik randevu kısıtlamasını kaldırdı. Aylar sonra tamamen çözülen kriz, John Bass'ın Ankara Büyükelçiliği'ni bırakmasından yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşti.

BASS ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ ETKİLİYORDU

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass görevdeyken, büyükelçilik koltuğunda oturduğu yaklaşık 3 yıl boyunca, gerek siyaset gerekse yargı alanındaki açıklamalarıyla, Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren birçok konuya müdahil olmuş ve bu nedenle tepki çekmişti.

Türkiye'nin hassasiyetlerini ABD ile paylaşmayan, FETÖ'cüleri ziyaret ederek tepki toplayan Bass, ABD ile ilişkilerin düzelmemesinde önemli bir etkendi.