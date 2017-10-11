John Bass'in sözlerini yalanlayan üs haritası

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, elçilik rezidansında diplomasi muhabirleri ile bir araya geldiği toplantıda Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'deki PKK/PYD varlığına ilişkin açıklama yaptı.

"AMERİKA'DAN DESTEK YOK"

Büyükelçi Bass, konuya ilişkin "ABD, bağımsız Kürdistan’ı desteklemiyor, Kürt koridorunu desteklemiyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI.."

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ayrıca, "Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını desteklemiyor." dedi.

John Bass: Kürt koridorunu desteklemiyoruz VİDEO

JOHN BASS'İ YALANLAYAN HARİTA

John Bass, Kürt koridorunu desteklemese de bu sözünü çürüten kanıtlar mevcut. Anadolu Ajansı, yayınladığı haritayla Suriye'de terör örgütü PKK/PYD bölgesindeki askeri üslerin haritasını yayınlamıştı. Haritaya göre ABD'nin terör örgütünün bölgesinde 10 üssü mevcut. Ayrıca gelen son bilgilere göre yeni üsler inşa ediliyor. Mevcut üslerde de genişletme çalışmaları yapılıyor.