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John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

Son dönemde Türkiye'nin Rusya'yla ilişkileri geliştirmesi Amerika'yı rahatsız ediyor..

Haber Merkezi | 24.12.2016 - 09:36
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John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Türkiye ile Rusya'nın 'özür mektubu'ndan sonra başlayan, El Bab'daki operasyonları ve Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastını da kapsayan süreç içindeki yakınlaşmasını değerlendirdi.

"KİMSE ABD KADAR TÜRKİYE'YE SAYGI DUYMADI"

Büyükelçi Bass şunları söyledi:

Türk basınında son dönemde gördüğüm ve rahatsız edici bulduğun şeylerden biri de, ABD’nin Türkiye’yi bir şekilde parçalamak istediği ya da Türkiye’nin başarısız olduğunu görmek istediği için Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşmayı bir şekilde baltalamak istediğine dair iddialar. Hiç kimse Türkiye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Amerika Birleşik Devletleri kadar bağlı olmamıştır.

"RUSYA'YA DİKKAT EDİN"

Buna karşın, Rusya hükümeti ise uluslararası sınırları değiştirmek ve başka bir ülkenin bir kısmını ilhak etmek amacıyla son yıllarda askeri güç kullanmış olan tek Avrupa hükümetidir. Dolayısıyla, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkisini ilerletirken ve yeniden geliştirirken bu gerçekleri de göz önünde bulundurmayı sürdürmesini umuyoruz.

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