NTV'ye özel röportaj veren ABD Büyükelçisi John Bass, Rus büyükelçi Lavrov'un uğradığı suikastın arkasında FETÖ izinin çıkması hakkında konuştu.

'ABD'NİN GÜLEN'LE NASIL BİR BAĞLANTISI VAR' SORUSU

"- Sayın Büyükelçi, sizce Türkiye'deki bu gibi terör saldırılarının arkasında kim var? Bu saldırının ardında Fethullah Gülen ve Gülen hareketinin olduğuna dair iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin bunlarla nasıl bir bağlantısı var?

"BU ÇİRKİN İDDİALARI REDDEDİYORUM"

Birkaç şey söyleyeceğim. İlk olarak, Türk polisinin bu soruşturmayı yürütürken topladığı kanıtlara dair birinci elden bilgiye sahip değilim. Bu toplumdaki herkesin, Rusya'daki herkesin, dünyanın geri kalanındaki herkesin soruşturmanın sonucunun bize sorumlunun kim olduğuna dair kesin ve açık cevaplar sağladığından emin olabilmesi için, sürecin kendi seyrinde gitmesine izin vermek hepimiz açısından çok önemli. Amerikan hükümetinin bir şekilde bu saldırıya karışmış olduğuna dair Türk basınında gördüğümüz iddialara gelecek olursak - bunları kati suretle reddediyorum. Bu iddiaları destekleyen hiçbir kanıt yok, bunun, kanıtı olmayan, son derece çirkin bir iddia olduğunu düşünüyorum.

John Bass'tan ABD'yle ilgili iddialara yanıt VİDEO

"ABD PYD'Yİ DESTEKLİYOR MU" SORUSU

- Tekrar Suriye ile devam etmek istiyorum. PYD/YPG yapısıyla ilişkilerinizde son durum nedir? Kimi destekliyorsunuz, özellikle Rakka operasyonunda?

"DESTEKLİYORUZ AMA SİLAH VERMİYORUZ"

DAEŞ'e karşı savaşmakta ve DAEŞ'i Suriye ve Irak'ta kontrol ettiği alanlardan çıkarmakta kararlı olan bir dizi Suriyeli gruba destek sağlamayı sürdürüyoruz. Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırılan şemsiye grup altında çalışan Suriyeli Arap gruplara destek sağlıyoruz. Bu şemsiye grup, aynı zamanda PYD'yi de içeriyor. Ancak biz PYD'ye doğrudan destek sağlamıyoruz, silah vermiyoruz, cephane vermiyoruz."



