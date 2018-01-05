John Keegan’nın dev eseri: İkinci Dünya Savaşı

John Keegan’ın İkinci Dünya Savaşı kitabı geçtiğimiz yıl Say Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluşmuştu. İkinci Dünya Savaşı’nı en ince ayrıntısına kadar irdeleyen ünlü tarihçi, akademik hayatı boyunca pek çok makale ve kitap kaleme aldı. İngiltere’de çeşitli dergi ve gazetelerde editörlük, yazarlık yapan Keegan, 2012 yılında hayatını kaybetti.

Yazarın kitabı, II. Dünya Savaşı’nın bilinmeyen, gizli saklı kalmış yönlerini geniş bir perspektiften okuyuculara sunuyor. Keegan, ele aldığı konuyu tarihte iz bırakmış, büyük buhranlara sebep olmuş vakalarla açıklığa kavuşturuyor.

YENİ BİR SAVAŞIN AYAK SESLERİ

İkinci Dünya Savaşı, kuşkusuz insanoğlunun yaşadığı en trajik olaylarından biridir. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, yapılan antlaşmalarla cepheler keskinleştirilmişti. Bu antlaşmalar bazı ülkeler tarafından ağır bulunmuş ve böylece yeni bir savaşın ayak sesleri derinden hissedilmeye başlanmıştı.

Ülkelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar onları ham madde ve yeni pazar arayışlarına sürüklemişti. Kendilerine farklı ekonomik alanlar açmak isteyen devletler arasında baş gösteren politik çekişmeler, milyonlarca insanın hayatında onarılmaz yaralar açtı.

HİTLER'İN ÇALDIĞI TEHLİKE ÇANLARI

Odolf Hitler’in seçimle Almanya’da iktidara gelmesinden sonra, dünya için tehlike çanları başlamıştı. Saf Alman ırkı ideası ve I. Dünya Savaşı’nda kaybedilen toprakları geri kazanmak isteyen Hitler, savaş hazırladıklarına ara vermeden başlamıştı.

Dünyayı kasıp kavuracak yeni bir harbin ayak sesleri artık derinden değil, herkesin duyabilecek seviyeye gelmişti.

İkinci Dünya Savaşı…

Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırmasıyla savaş resmen başlamıştı. Dünya devletleri müttefik ve Mihver adı altında iki ana gruba ayrılmıştı. Hitler’in önlenemez ilerleyişi herkes için tehdit oluşturuyordu.

Hitler’in zafer sarhoşluğu durdurulamıyordu.

İNSANLIK TARİHİNİN EN KANLI SAVAŞI

Ünlü tarihçi Keegan, 623 sayfalık dev eserinde insanlık tarihinin en kanlı savaşı olan yaklaşık 67 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açan İkinci Dünya Savaşı’nı sağlam bir dille anlatıyor. Yazarın, olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisi bağlamında incelediği sosyal konuları, siyasal, kültürel ve en önemlisi de ekonomik boyutlarıyla masaya yatırıyor.

Büyük bir insanlık dramına sahne olan İkinci Dünya savaşı

Kitapta, Savaş boyunca ülkeler arasında gerçekleştirilen görüşmeler, birden fazla cephede verilen mücadeleler belgeler ışığında tarih severlere aktarılıyor. Amerika’nın Pearl Harbor Saldırısı sonucunda bu oyunda ben de varım demesiyle savaş başka bir boyuta taşındı.

ALTI ÖNEMLİ SAVAŞ

Kitap her biri belli bir muhabere şeklini ifade eden altı önemli savaşa odaklanıyor. Britanya hava muhaberesi, Girit hava indirme muharebesi, Midway uçak gemisi muharebesi, Falaise tank muharebesi, Berlin şehir muharebesi ve Okinawa amfibi muharebesi gibi önemli konu başlıklarından oluşuyor.

Ünlü tarihçi, John Keegan

John Keegan, savaş sonrasındaki düzenlemeyi ve dünyanın yeniden şekil almasını da satırlarında yer veriyor. Öte yandan SSCB ve ADB arasında İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Soğuk Savaş ve dünyanın Doğu-Batı blokuna ayrılmasıyla başlayan teknolojik ve psikolojik üstünlük çabalarına dair son derece zengin bir kaynak teşkil eden kitap, başucu özelliğinde.

John Keegan’nın kaleminden İkinci Dünya Savaşı’nı farklı okuyun.

Yazar: John Keegan

Yayınevi: Say Yayınları

Çeviren: Samet Öksüz

Türü: Tarih

ilk baskı yılı: 2016

Syf: 623

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Ergül Tosun

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