John Lennon'un Kraliçe'ye yazdığı mektup

Eski kitaplar, plaklar, dergiler ne çok anı barındırıyor. Tarihin tozlu sayfaları arasında yaşanmışlıklara dokunmak, şahit olmak kuşkusuz bambaşka bir his. İşte Beatles grubunun efsane müzisyeni John Lennon’un yazdığı mektup da bu şekilde ortaya çıktı. Yıllar sonra eski bir 45’lik plağın içinden sahibine gülümsüyordu. Mektubun değeri ise, Liverpool’da düzenlenen “The Beatles Story” adlı anma gününde satılmak üzere, 60 bin Sterlin olarak belirlendi. Lennon, başarısının ödülü olarak Kraliçe’nin kendisine verdiği “Britanya İmparatorluk Nişanı”nı iade etmek istediğini yazıyordu.

Lennon’dan Kraliçe’ye

Lennon, yazdığı mektupta, kendisine verilen nişanı neden iade etmek istediğini yazıyordu. Uzmanlara göre, tesadüfen 20 yıl önce İngiltere’de 10 Sterline satılan bir 45’liğin içinden çıkan mektubu, Lennon yazmış; ancak Buckingham Sarayı’na göndermekten vazgeçmişti. Mektubun üzerindeki imzaya bulaşan mürekkep lekesi, mektubu postalamaktan vazgeçtiğini gösteriyordu.

Muhtemelen aynısından ikinci bir mektup yazmış ve Kraliçe’ye onu göndermişti.

Lennon’un mektubu

Kraliçe, nişanı Lennon’a 1965’te vermişti. Lennon, iade amacını ise mektubunda şu şekilde açıklıyordu:

“MBE Nişanı’nı, Britanya’nın Nijerya-Biafra’ya müdahalesini, Amerika’nın Vietnam’da olmasını ve şok politikasının yayılmasını protesto etmek amacıyla iade ediyorum”.