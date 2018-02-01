taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.866
USD
3,7471
EURO
4,6678
ALTIN
161,48
PETR
69,5200

John Lennon'un Kraliçe'ye yazdığı mektup

Beatles'in efsane müzisyeni John Lennon'un Kraliçe'ye yazdığı mektup, yıllar sonra bir 45'liğin içinden çıktı.

Özel Haber | 01.02.2018 - 16:57..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

John Lennon

Eski kitaplar, plaklar, dergiler ne çok anı barındırıyor. Tarihin tozlu sayfaları arasında yaşanmışlıklara dokunmak, şahit olmak kuşkusuz bambaşka bir his. İşte Beatles grubunun efsane müzisyeni John Lennon’un yazdığı mektup da bu şekilde ortaya çıktı. Yıllar sonra eski bir 45’lik plağın içinden sahibine gülümsüyordu. Mektubun değeri ise, Liverpool’da düzenlenen “The Beatles Story” adlı anma gününde satılmak üzere, 60 bin Sterlin olarak belirlendi. Lennon, başarısının ödülü olarak Kraliçe’nin kendisine verdiği “Britanya İmparatorluk Nişanı”nı iade etmek istediğini yazıyordu.

John Lennon'un Kraliçe'ye yazdığı mektup

Lennon’dan Kraliçe’ye

Lennon, yazdığı mektupta, kendisine verilen nişanı neden iade etmek istediğini yazıyordu. Uzmanlara göre, tesadüfen 20 yıl önce İngiltere’de 10 Sterline satılan bir 45’liğin içinden çıkan mektubu, Lennon yazmış; ancak Buckingham Sarayı’na göndermekten vazgeçmişti. Mektubun üzerindeki imzaya bulaşan mürekkep lekesi, mektubu postalamaktan vazgeçtiğini gösteriyordu.

Muhtemelen aynısından ikinci bir mektup yazmış ve Kraliçe’ye onu göndermişti.

John Lennon'un Kraliçe'ye yazdığı mektup

Lennon’un mektubu

Kraliçe, nişanı Lennon’a 1965’te vermişti. Lennon, iade amacını ise mektubunda şu şekilde açıklıyordu:

“MBE Nişanı’nı, Britanya’nın Nijerya-Biafra’ya müdahalesini, Amerika’nın Vietnam’da olmasını ve şok politikasının yayılmasını protesto etmek amacıyla iade ediyorum”.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu

Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu

291
Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil

Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil

77
PKK yandaşları Hollanda'da tren istasyonunu işgal etti

PKK yandaşları Hollanda'da tren istasyonunu işgal etti

190
Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

166
Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

167
Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları

Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları

118
Burseya Dağı’na sızmaya çalışan 3 YPG’li terörist yakalandı

Burseya Dağı’na sızmaya çalışan 3 YPG’li terörist yakalandı

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM