John McCain’in ölümü Barzani'yi üzdü

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden olarak bilinen ve bir dönem partinin başkan adayı olan John McCain, 2017'de beyin tümörü teşhisi konulmasından sonra geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti. ABD'de bayraklar yarıya kadar indirilmiş ve McCain adına törenler düzenlenmişti.

DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDEN TAZİYE MESAJI

McCain'in ölümünün ardından dünyanın dört bir yanından taziye mesajları da beraberinde geldi. McCain'in ölümü üzerine IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de bir taziye mesajı yayınladı.

"VEFATI KÜRDİSTAN HALKI İÇİN BÜYÜK KAYIPTIR"

Barzani'nin bu mesajında, “Yetenekli siyasetçi, Amerika’nın tanınan şahsiyeti ve Kürdistan halkının samimi dostu John McCain’in vefatı bizi derinden üzdü. Sayın McCain’in vefatı Kürdistan halkı için büyük bir kayıptır. O Kürdistan halkının samimi dostuydu. O, Kürdistan halkının haklarını elde ederek korumasını samimiyetle savunuyordu. Her fırsatta Kürdistan halkını ve haklarını savundu. Kürdistan halkının haklarını elde etmesi için sürekli çabaladı.” ifadelerini kullandı.