John Ray Grisham’ın sinemaya uyarlanmış 5 eseri

Grisham’ı enfes kurgularından tanıyoruz; yeri gelip hüzünlendiren, yeri gelip meraktan deliye çeviren, ama mutlaka kafamızı karıştıran.

Kuşkusuz onun mahkeme salonlarında geçenleri böylesine enfes bir şekilde kurgulamasının sebebi, yazarlığı meslek olarak seçmeden evvel bir avukat olmasıydı. İlk zamanlar birçok yayınevinden ret de yedi. Ancak her zaman yazmaya devam etti ve romanı “A Time to Kill” (Öldürme Zamanı) ile 10 milyondan fazla sattığında ise, aranan yazarlardan biri oldu.

Üstelik günün birinde yazdığı kitaplar sinemaya da uyarlanacaktı. İşte Grisham’ın sinemaya uyarlanmış 5 eseri; bakalım siz hangilerini izlediniz…

ŞİRKET (THE FIRM)

İlk kez 1991’de yayımlanan Şirket, 1993’te “Şirket”, 1996’da da “Ortak” adıyla iki kez sinemaya uyarlandı. Bu kez 1993 yapımı filmin senaryo ekibinde Grisham’ın kendisi de vardı. Oyunculardan biri ise, Tom Cruise idi.

Şirket

John Grisham

Remzi Kitabevi

S.: 472

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JÜRİ (RUNAWAY JURY)

Bu eser konusuyla ilk kez 1996’da kitap olarak basıldı. Ancak ilk kez 1961’de İnsafsız Şehir adıyla bir film olarak yayınlanmıştı.

Kitap yayımlandıktan sonra ise, 2003’te Jüri adıyla bir kez daha sinemaya uyarlandı.

Jüri

John Grisham

Remzi Kitabevi

S.: 431

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ÖLDÜRME ZAMANI (A TIME TO KILL)

Grisham’ın hukuki gerilim türünde yazdığı eseri olan bu kitap 1988’de basıldı. 1996’da ise, Sandra Bullock, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Kevin Spocey gibi oyuncuların yeteneği ile birleşmiş bir filme dönüşmüştü.

A Time to Kill

John Ray Grisham

Random House Publishing Group Yay.

İngilizce

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PELİKAN DOSYASI (THE PELICAN BRIEF)

Hukuk gerilim türünde Grisham’ın, 1992’de basılan kitabı Pelikan Dosyası, aynı isimle 1993’te sinemaya uyarlandı.

Başrolünde ise güzel oyuncu Julia Roberts vardı.

Pelikan Dosyası

John Grisham

Remzi Kitabevi

S.: 408

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YAĞMURCU (THE RAINMAKER)

Grisham’ın 1976’da basılan kitabı Yağmurcu da, aynı isimle bir yıl sonra sinemaya uyarlandı.

Yağmurcu

John Grisham

Remzi Kitabevi

S.: 454

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Damla Karakuş

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