Johnny Depp ABD Başkanı Trump'tan özür diledi

Dün yaptığı açıklamada Trump'ı ima ederek "En son ne zaman bir oyuncu tarafından bir devlet başkanına suikast düzenlenmişti?" diye soru soran Johnny Depp, açıklamasından dolayı özür diledi.

"ZEVKSİZ ŞAKADAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİM"

Depp, "Dün gece Başkan Trump'la ilgili yaptığım zevksiz şakadan dolayı özür dilerim. İstediğim gibi olmadı, kötü bir şey söylemek istememiştim. Yalnızca eğlendirmeye çalışıyordum, kimseyi incitmek istemedim" ifadelerini kullandı.

​Beyaz Saray, Johnny Depp'in suikast göndermesini 'üzücü' olarak değerlendirmişti.