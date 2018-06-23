Johnny Depp çöküşünü anlattı

Aktris Amber Heard ile boşanmasının ardından kötü günler geçiren Johnny Deep uzun bir aradan sonra ilk kez açıklama yaptı.

SERVETİMİN ÇOĞUNU KAYBETTİM

Dünyaca ünlü oyuncu, boşanmadan sonra depresyona girdiğini belirterek, ailesi ve çevresiyle ilişkilerinin bozulduğunu ve 600 milyon dolarlık servetinin büyük bir kısmını kaybettiğini söyledi.



Johnny Deep ve Amber Heard

"BU ACIYI YAŞAMAYA DAYANAMADIM"

Üstünden 2 yıl geçen boşanma hakkında Deep, "Heard'ün söyledikleri gerçek değil ve ihanet dolu, O dönemde olabileceğim kadar sakin kalmaya çalıştım. Gittiğim her yerden gözlerim kapalı olarak döndüm. Her gün bu acıyı yaşamaya katlanamadım. Depresyonla başa çıkabilmek için kendime bir daktilo aldım ve anılarımı yazmaya başladım. Sabahları güne vodka içerek başlıyor, gözlerimden yaşlar süzülünceye kadar yazıyor, sayfayı göremeyecek kadar ağladığımda ise yazmayı bırakıyordum." şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMA KARŞI MAHÇUBUM"

"Sürekli bunu hak etmek için ne yaptığımı düşündüm. Hayatım boyunca herkese yardım ettim, insanlara karşı nazik oldum... Benim için sadece gerçeğin ne olduğu önemliydi ama bunlar başıma geldi.” diyen Deep, Fransız şarkıcı Vanessa Paradis ile birlikteğinden olan 2 çocuğuna karşı da bu yaşananlar dolayısıyla mahçup olduğunu ifade etti.

Johnny Deep, Vanessa Paradis

DARP İDDİALARI İLE BOŞANDILAR

Amber Heard, bundan 2 yıl önce 1 yıl evli kaldığı Depp’in kendisine şiddet uyguladığını belirterek boşanma davası açmıştı. Heard’ün darp edildiğine dair basına yansıyan fotoğraflar gündeme oturmuştu. Bununla birlikte mahkeme Depp’in Heard’e 7 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

"ALKOLE AYDA 30 BİN DOLAR HARCADIM"

Boşanmadan önce 600 milyon dolarlık bir serveti olduğunu bildiren Deep, yaşadığı depresyon sırasında ayda 30 bin dolar alkole harcadığını, ayrıca parasını yöneten şirket de dahil, çevresindeki insanların kendisinin bu zayıf durumundan faydalandıklarını iddia ederek, “Neredeyse tüm paramı kaybettim. Oğlum, okulda yaşlı adamın parasını nasıl kaybettiğini duymuş. Bu hiç doğru değil.”





Johnny Deep, geçtiğimiz yıl Management Group’a 25 milyon dolarlık dava açarak, şirketin gelirini kötü yönettiği iddia etmiş şirket ise, mahkemeye sunduğu dökümanlarla Depp’in aylık harcamalarının 2 milyon dolar (yaklaşık 10 milyon Türk Lirası) olduğunu belirtmişti.