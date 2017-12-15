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Johnson Fukuşima'da üretilen şeftali suyunu içti

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, 2011 yılında Japonya'da depremden sonra meydana gelen nükleer felaketin etkisinin yok olduğunu göstermek için şeftali suyunu içti.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 14:22..
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Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, bu hafta Londra'ya resmi bir ziyarette bulunarak İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile görüştü.

Johnson Fukuşima'da üretilen şeftali suyunu içti

FUKUŞİMA'DA ÜRETİLEN ŞEFTALİ SUYUNU YANINDA GETİRDİ

Basın toplantısı sonrası bir araya gelen ikili ilginç bir eyleme imza attı. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Fukuşima'da üretilen şeftali suyunu yanında getirerek bunu Johnson'a verdi.

JOHNSON BEĞENEREK İÇTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Fukuşima'da üretilen bu içeceğin insan sağlığına zarar vermediğini göstermek için içti. Johnson içtikten sonra, "Mmm, tadı çok güzel" şeklinde bir tepki verdi.

Johnson Fukuşima'da üretilen şeftali suyunu içti

JAPONYA DIŞİŞLERİ BAKANI TWİTTER'DAN YAYINLADI

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono da bu anı kameraya kaydederek bunu kendi Twitter sayfasından paylaştı. "İngiltere Dışişleri Bakanı Fukuşima'dan gelen şeftali suyunu içti, Fukuşima'dan gelen ürünlerin güvenli olduğunu kanıtladı"

Johnson Fukuşima'da üretilen şeftali suyunu içti

FUKUŞİMA'DA NE OLMUŞTU

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen deprem sonrası nükleer felaket yaşamış ve Fukuşima'da üretilen gıdaların ithali bazı ülkelerce yasaklanmıştı.

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