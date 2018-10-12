Jose Feliciano: Türkiye halkıyla zengin bir ülke

Jose Feliciano 2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Feliciano, konser vereceği için de heyecanlı olduğunu aktardı.

"KENDİMİ ENGELLİ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Jose Feliciano, "Kendimi festivale katılanlardan biraz farklı görüyorum çünkü ben kendimi engelli biri olarak görmüyorum. Bence asıl engel toplumun sizi görme biçimiyle alakalı. Bizim de diğer insanlar gibi duygularımız, tutkularımız var. Asıl toplumun gözündeki algının yanlış olduğunu düşünüyorum. Kendimi bu anlamda farklı konumlandırıyorum." ifadesini kullandı.





"TÜRK HALKI ÜRETKEN BİR HALK"

Festivale katılmasında, Türkiye'de verdiği konserlerin etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine Jose Feliciano, "Evet, kısmen etkili oldu. Bugüne kadar her gelişimde Türkiye'den büyük keyif aldım. Türkiye şu an ekonomisiyle ilgili bazı problemler yaşıyor. Umarım günün birinde bunları aşacaktır çünkü Türkiye halkıyla zengin bir ülke. Asıl zenginliği halkı olan bir ülke. Türk halkı son derece üretken bir halk" diye konuştu.





