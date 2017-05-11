Jose Saramago ve Körlük

Portekiz Edebiyatı'dan Jose Saramago’nun Körlük kitabı, körlüğün bulaşıcı bir hastalık olarak bütün topluma yayılışını konu edinir.

EN BİLİNDİK ESERİ

1995 yılında yayımlanan Saramago’nun en çok okunan ve bilinen eseri, yazara Nobel Edebiyat Ödülünü kazandırdı. Roman, 2008 yılında yönetmen Fernando Meirelles tarafından filme uyarlandı.

KÖRLÜK

Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde kırmızı ışıkta bekleyen isimsiz biri, yeşilin yanmasını beklerken aniden kör olur. Şunu belirtmekte fayda var ki, romanda herhangi bir yer ismi, cadde, sokak, şehir ve insanların isimleri yoktur. Bu da romanın en önemli özelliğidir.

Bir an dünyası kararan isimsiz karakter neye uğradığını şaşırır. Arkasında çalan araba kornalarına aldırış etmeden kendisini dışarıya atar. Yakında tüm şehri hızla, etkisi altına alacak olan körlük böyle başlar.

BAŞVURDUĞU DOKTOR DA KÖR OLUR

Bir anda dünyası kararan kitabın isimsiz karakteri büyük bir telaş ve korku içinde çevredeki insanların sayesinde hastaneye gider. Kendisini muayene eden doktor da kör olur. Birbirlerine dokunan herkes kör olmaya başlar.

KENDİSİNE DOKUNAN KÖR OLUYOR

Trafiği kilitleyen sürücünün yardımına koşan çevredeki insanlar bu kişiye dokunur dokunmaz görme yetisini kaybederler. Böylece dalga dalga tüm şehir körleşmektedir.

BİR METAFOR OLARAK KÖRLÜK

Yazar, burada körlüğü bir metafor olarak kullanır. Asıl vermek istediği ana fikir, insanların duyarsızlığı, bencilliğine dikkat çekmektir. Gelişen olaylara kayıtsız kalan lümpen topluma sert bir eleştiridir.

İNSANLAR KARANTİNAYA ALINIR

Ülkeyi kasıp kavuran bu olağanüstü durum karşısında çaresiz kalan devlet yetkilileri herkesi belli hastanelerde tedavi altına alır. Hijyenik ortamdan oldukça uzak olan bu hastanelerde bir insanlık dramı yaşanır.

Toplama kampını aratmayan bu hastanede dünyası kararan insanların hali, içler acısıdır. Görevliler ve diğer hastalar kadınlara tecavüz bile ederler.

(Filmden bir sahne)

DUYARSIZ DEVLET YETKİLİLERİ

Her geçen gün daha da gelişen ve büyük bir hızla yayılan körlük ülkeyi felce uğratmaktadır. Tıpta yeri olmayan bu hastalık karşısında doktorlar çaresizdir.

Bugüne kadar duymadık-görmedik bir vaka söz konusudur. Hükümetin ilgisizliği ile insanlar büsbütün bu karanlık dünyaya hapsolmuştur.

Karanlığa hapsoldukları gibi hastaneyede hapsolan bu insanlar, bir yolunu bulur da hastaneden kaçabilirlerse ölümle cezalandırılmaktadır.

YARDIMSEVER BİR DOKTOR

Hastanede duyarlı bir sağlık çalışanı bulmak neredeyse imkansızdır, yalnızca bir doktor ve hemşire olan karısı dışında... Hastane çalışanları, hastalara türlü kötülükler ederek adeta köle muamelesi yaparlar. Tuvalet ihtiyaçlarını bile doğru düzgün karşılayamayan insanların halinden yalnızca doktor ve eşi anlamaktadır.

Koca hastanede görme yetisine hâlen sahip olan bir tek doktorun karısıdır.

BEKLENMEDİK GELİŞME

Bir gün hastanede beklenmedik büyük bir olay olur. Bunu fırsat bilen doktor ve karısı hastalar için çareler düşünmeye başlarlar. Ani olarak gelişen bu olay bütün hastaların kaderini değiştirecektir.

Öte yandan, ortaya çıkan bir çete ise insanları öldürmeye başlayacaktır.

BEĞENİYLE OKUNABİLECEK BİR KİTAP

Jose Saramago’nun keskin gözlemciliğinin ürünü olan Körlük, yayımlandığı günden beri okurlar tarafından büyük beğeniyle okunmuştur. Edebiyat dünyasında da hak ettiği müspet yorumları almıştır.

Okuyucularının yorumu genellikle şaşkınlıktır. Körlüğün nasıl bulaşıcı olabileceği karşısında şaşkınlığı gizlemek mümkün olmasa gerek. Nitekim ben de romanı okuduğumda aynı duyguları yaşamış ve çok şaşırmıştım.

Çağdaş dünya edebiyatının önemli yapıtlarından Körlük, oldukça etkileyici. Yalın ve sade diliyle mutlaka okunası... Romanının ardından filmini de izlemenizi tavsiye ederim.