Josef Banáš’ın 'Perde Arkası' romanı Türkçede

Slovakya’nın en çok satan kitabı Perde Arkası (Zona Nadsiena), Büyükelçi Umut Arık’ın çevirisiyle Türkçede.
Josef Banáš’ın yazdığı kitabın çevirmeni Umut Arık Perde Arkası’nı şöyle anlatıyor:
“Jozef Banáš, dünyanın Doğu yakasında doğup büyüdü. 'Komünist Cennet'in tüm arıza ve hataları onun gündelik sorunları oldu. Bir diplomat ve siyaset adamı olarak sürdürdüğü yaşantının, acı, tatlı, hazin, gülünç yanlarını, gençliğinin ilk ve unutulmaz deneyimi olan, fakat Doğu Bloku’ndaki olay ve engeller yüzünden ümitsiz hale gelen bir aşk hikâyesinde topladı.
Bu çağdaş öyküyle hem kendi dünyasını hem de dünyamızın önemli bir bölümündeki sahte hayalleri ve hayal kırıklıklarını anlattı. Ezenler ve ezilenlerin, doğru maskesiyle sunulan yalanların gerçek yüzlerini okurlara sundu.”
Josef Banas
Sizler de bu kitapla Demirperde’nin gerisinde yaşananlara tüm çıplaklığıyla tanık olacaksınız.
Yazar: Josef Banas
Yayınevi: Destek Yayınları
Çeviren: Umut Arık
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 472
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