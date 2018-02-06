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Josef Banáš’ın 'Perde Arkası' romanı Türkçede

Destek Yayınları tarafından yayımlanan romanı Umut Arık çevirdi.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 09:21..
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Slovakya’nın en çok satan kitabı Perde Arkası (Zona Nadsiena), Büyükelçi Umut Arık’ın çevirisiyle Türkçede.

Josef Banáš’ın yazdığı kitabın çevirmeni Umut Arık Perde Arkası’nı şöyle anlatıyor:

“Jozef Banáš, dünyanın Doğu yakasında doğup büyüdü. 'Komünist Cennet'in tüm arıza ve hataları onun gündelik sorunları oldu. Bir diplomat ve siyaset adamı olarak sürdürdüğü yaşantının, acı, tatlı, hazin, gülünç yanlarını, gençliğinin ilk ve unutulmaz deneyimi olan, fakat Doğu Bloku’ndaki olay ve engeller yüzünden ümitsiz hale gelen bir aşk hikâyesinde topladı.

Josef Banáš’ın 'Perde Arkası' romanı Türkçede

Bu çağdaş öyküyle hem kendi dünyasını hem de dünyamızın önemli bir bölümündeki sahte hayalleri ve hayal kırıklıklarını anlattı. Ezenler ve ezilenle­rin, doğru maskesiyle sunulan yalanların gerçek yüzlerini okur­lara sundu.”

Josef Banáš’ın 'Perde Arkası' romanı Türkçede

Josef Banas

Sizler de bu kitapla Demirperde’nin gerisinde yaşananlara tüm çıplaklığıyla tanık olacaksınız.

Yazar: Josef Banas

Yayınevi: Destek Yayınları

Çeviren: Umut Arık

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 472

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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