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Josh Malerman’dan soluk kesen roman: Kırmızı Piyano

İngiliz yazar Josh Malerman, romanında gizemli bir sesi çözmek için yola çıkan müzik grubu Danes üyelerinin başından geçen serüvenleri bir solukta anlatıyor.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 11:42..
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Josh Malerman’dan soluk kesen roman: Kırmızı Piyano

Yazdığı Kafes kitabıyla 2015’te çok satanlar listesinde kısa sürede kendine yer bulan Malerman, iki yıl sonra Kırmızı Piyano romanıyla hayranlarına yeniden merhaba dedi.

Korku ve polisiye alanında kaleme aldığı yapıtlarıyla okurların yakından takip ettiği yazarın son kitabı İthaki Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluştu. Kırmızı Piyano, farklı konusu ve kurgusuyla okurların bir an bile elinde bırakamayacakları korku dolu bir serüven.

The High Strung müzik grubunun solisti olan yazar, 1975’te dünyaya geldi.

“Malerman’ın üslubu heyecan verici bir deneyim sunuyor. Konu ne kadar gerginse, yazarın dili de o kadar kusursuz.”

NPR

“Malerman’ın yaratıcılığına söylenecek tek söz yok. Yazarın rahatsız edici, korku veren, karanlık ve sürükleyici ikinci romanı ise, bu yıl okuyacağınız en sıra dışı kitaplardan biri olacak.”

Kirkus

Josh Malerman’dan soluk kesen roman: Kırmızı Piyano

KIRMIZI PİYANO

Gölün Dibindeki Ev, romanıyla da üretkenliğine devam eden Malerman’nın Kırmızı Piyano romanını bir çırpıda okuyacaksınız. Kitaba adını veren olay ise, ana karakter Philip’nin II. Dünya Savaşı’nda Amerika saflarında çatışırken, yolun sembolü kolye olarak taktığı bir F, yani tek piyano tuşudur.

Josh Malerman’dan soluk kesen roman: Kırmızı Piyano

Tuşu savaştan döndükten sonra gördüğü ilk piyanodan koparıp almıştı. Philip, piyanoyu Detroit, Michigan’daki havalimanından yaklaşık yüz seksen metre uzaklıkta, kaldırımın kenarına dikey vaziyette terk edilmiş halde bulmuştu. Piyano, eksik bacağına, çatlak ahşabına ve yer yer dökülmüş sarı boyasına rağmen Philip için önemli bir işaretin kaynağıydı.

DANES...

Ünlü müzik grubu Danes üyelerine Amerika ordusunda görevli asker Mull tarafından kendilerine reddedilmeyecekleri bir teklif sunduğunda bütün üyeleri geri dönülmez bir yolculuğa sokacağını kimse tahmin edemezdi.

Josh Malerman’dan soluk kesen roman: Kırmızı Piyano

Malerman...

Jonathan Mull’un grubun lideri Philipe Er Tonka ile görüşerek teklifini sunar. Philipe ilk etapta bunun bir konser olacağını tahmin eder, tahmininde doğru çıkar ama bu konserde müzik çalmayacaklardı!

AFRİKA'DAKİ GİZEMLİ SESİN SIRRI

Mull’un Amerika ordusunda istihbarat biriminde çalışan, oldukça tecrübeli bir isimdir. Mull, Danes üyelerine yüksek miktarda para vereceğini söyleyerek onları Afrika’da müzik olmadan sadece bir sesi dinlemelerini ve bunun gizemini çözmelerini ister. Philip ve arkadaşları için zor ve tehlikeli bir görev olan yolculukta işler hiçte istedikleri gibi gitmez.

Josh Malerman’dan soluk kesen roman: Kırmızı Piyano

Philip’in geçirdiği büyük kaza onu hastaneden Ellen adından hemşireyle tanıştıracak ve roman bunun üzerine düğümü zor çözülen bir hal alır. Philip’in hastaneden Doktor Szands ve Ellen ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiler, kendisinin neden ve ne zaman bu hastanede yattığına dair cevapsız sorular…

Josh Malerman’nın bir an bile elinizde bırakamayacağınız romanını bir solukta okuyacaksınız. Kırmızı Piyano, okurları gerilim dolu dehlizlerde gezdiriyor.

O sese kulak verme...

Yazar: Josh Malerman

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Aslı Dağlı

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 360

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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