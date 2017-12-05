J.R.R. Tolkien’in yazdığı ilk çocuk hikâyesi: Roverandom

John Ronald Reuel Tolkien, Güney Afrika'da dünyaya geldi. İngiliz dili üzerinde yaptığı araştırmalarla uzmanlaştı. Yazarın 1945 yılında Oxford Üniversitesi'nde İngilizce Profesörü oldu. Ünlü yazarın geçtiğimiz günlerde İthaki Yayınları tarafından ilk çocuk öyküsü olan 'Roverandom' kitap raflarında yerini aldı.

J.R.R. Tolkien

1925 yılında, dört yaşındaki Michael Tolkien kumsalda gözdesi olan oyuncak köpeğini kaybetti. Oğlunu teselli etmek için J.R.R. Tolkien, büyüyle oyuncağa dönüştürülen Rover isminde bir köpeği ve onu eski haline döndürebilecek büyücüyü arayışına dair bir hikâye uydurdu.

OLAĞANÜSTÜ OLAYLARLA BEZENMİŞ ÖYKÜ

Rover ya da daha sonra tanındığı gibi “Roverandom”, maceraları sırasında bir kum büyücüsü, korkunç bir ejderha, denizdeki kral ve Aydaki Adam’la karşılaşır. Zekice örülmüş̧ ve kelime oyunlarıyla bezeli Roverandom’un, başta Hobbit’le aynı sene, 1937’nin Ocak ayında basılması planlansa da yayıncılar bir devam kitabı istediğinden eser yayımlanamamıştır. Tolkien bunun yerine Yüzüklerin Efendisi’ni yazmaya başlamıştır. Roverandom ise nihayet 1998 yılında yayımlanmıştır.

İLLÜSTRASYONLAR DESTEKLİ METİNLER

Editörlüğü Christina Scull ve Wayne G. Hammond tarafından yapılan bu edisyonda, hikâyenin Tolkien’in diğer eserleri olan Hobbit’le, Silmarillion’la ve Noel Baba’dan Mektuplar’la olan ilişkisini detaylandıran bir önsöz bulunuyor. Bunların yanı sıra Tolkien’in elinden çıkma illüstrasyonlar da metinlere eşlik ediyor.

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