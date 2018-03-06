Judith Kerr imzalı Dombili dizisinden üç yeni macera

hep kitap’ın ilk kez Türkçe olarak çocuklarla buluşturduğu diziden Dombili Karanlıkta Kalıyor, Dombili ve Bebek ile Dombili Veterinere Gidiyor kitapları, 9 Mart'ta minik okurlarıyla buluşacak.

Dombili Karanlıkta kalıyor

Judith Kerr’in yazıp resimlediği dizinin her kitabında Dombili ayrı bir macera yaşar. Dombili karanlıkta oturuyor. Karanlıkta olmadık düşüncelere dalıyor. Karanlıkta başka kimlerin olduğunu merak ediyor. Sonra Dombili’nin hayal gücü onu fantastik yaratıklarla dolu bir maceraya sürüklüyor.

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Dombili ve Bebek

Dombili sessiz sakin bir gün geçirmeyi istiyordu. Tüm gün uyumak veya oyun oynamak... Derken eve misafirliğe gelen bir bebek her şeyi değiştirdi.

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Dombili Veterinere Gidiyor

Dombili, bahçede kelebek kovalarken patisine bir şey batar. Canı çok yanar. Hiç istemese de veterinere gitmesi gerekir. Veterinerdeyken kargaşa çıkarmayı başarır.

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]