Judocu Çiçek Akyüz üstüste 2 kez Avrupa Şampiyonu oldu

Çiçek, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek 44 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Türk judosunda çok önemli bir altyapı organizasyonuna sahip olduğunu belirten Antrenör Mesut Kapan, "Çiçek Akyüz, altyapımızdan yetiştirdiğimiz önemli bir sporcumuz ve kulübümüzün gelecek vaat eden isimleri arasında yer alıyor. Geçen yıl aynı şampiyonada da altın madalyayı ülkemize getirmişti. Sporcumuzu kutluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu, kulüp başkanımız ve yönetim kuruluna desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.