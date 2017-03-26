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Judocu Çiçek Akyüz üstüste 2 kez Avrupa Şampiyonu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu judocu Çiçek Akyüz, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

26.03.2017 - 12:44
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  2. Spor

Çiçek, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek 44 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Judocu Çiçek Akyüz üstüste 2 kez Avrupa Şampiyonu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Türk judosunda çok önemli bir altyapı organizasyonuna sahip olduğunu belirten Antrenör Mesut Kapan, "Çiçek Akyüz, altyapımızdan yetiştirdiğimiz önemli bir sporcumuz ve kulübümüzün gelecek vaat eden isimleri arasında yer alıyor. Geçen yıl aynı şampiyonada da altın madalyayı ülkemize getirmişti. Sporcumuzu kutluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu, kulüp başkanımız ve yönetim kuruluna desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Judocu Çiçek Akyüz üstüste 2 kez Avrupa Şampiyonu oldu
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