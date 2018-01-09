Jülide Ateş Show TV'den istifa etti

2015 yılından tarihinden bu yana Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

'Yeni yılın ilk sürprizi benden' diyen Ateş, şunları yazdı:

"HAKKIM GEÇTİYSE HELAL OLSUN"

"Hadi yeni yılın ilk sürpriz kararı benden gelsin. Show haberi bırakıyorum... 27 yıllık meslek hayatımda biriktirdigim türlü değeri, yüreğimin binbir rengini yeni projelerde ortaya koymaya yola çıkıyorum. Evet Show Haber'i bırakıyorum. Gerek Habertürk'te gerekse Show Haber'de edindiğim her türlü deneyime, aldığım her hayat dersine minnetle. Çalıştığım dönemde nice birinciliklere imza atmamızı sağlayan ekip arkadaşlarıma sonsuz müteşekkirlikle... Hakkım geçmişse helal ederek ve hakları geçmişse helal etmelerini dileyerek.

"RUHUMUN ZAMANIYDI"

Evet sezon ortasında böyle iş olur mu demeyin? Zaten yıllarca bir televizyoncu olarak hep televizyonun zamanına göre yaşadım. Sıkıştırılmış zamanlarda sıkıştırılmış dönemler, tatiller... Oysa insanın bir de kendi ruhunun zamanı oluyor. Ruhum bana artık rutini tekrarlama, hayatında yeni bir şeyler dene ve bunu hemen yap diyor. Yani bugüne kadar baharlar, son baharlar olmadı sadece televizyonun sezonu vardı. Oysa artık ben kendi zamanımın efendisi olarak yaşamak istiyorum.

"YERİM DOLANA KADAR BURADAYIM"

Yerim dolana kadar da koltuktaki yayın nöbetime gerekirse devam edeceğimi, bu anlamda kimseyi zor durumda bırakmayacağımı da özellikle belirtiyorum... Ki bir çok değerli spikeri bünyesinde barındıran kurumumuz için benim yokluğumun sıkıntı olmayacağının bilincindeyim.

"BENİM YERİM ÇABUK DOLAR"

Yani yeri kolayca dolabilecek bir ölümlü olduğumun farkındayım. Evet bu benim yeniyıl kararımdı... En çok izlenen haber kanalının koltuğunu bırakmak... Sahi sizinki ne? Haydi siz de ertelemeyin ve kalbinizin sesini dinleyin... Hayatın basılmadık yeni kumsallarında görüşmek dileğiyle... Hoşçakalın..."