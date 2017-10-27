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Juncker: Artan milliyetçilik AB için büyük tehlike

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, milliyetçiliğin AB için büyük tehlike oluşturacağını ifade ederken "kriz İspanya'nın iç sorunu" dedi.

27.10.2017 - 08:39
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Portekiz devlet televizyonu RTP’ye verdiği röportajda, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Katalonya krizinin ve artan milliyetçiliğin büyük tehlike oluşturduğunu belirtti.

Jean-Claude Juncker, “Katalonya’da insan hakları sorunuyla karşı karşıya bulunmuyoruz. Katalonyalılara büyük saygı duyuyorum ancak İspanya’nın baskısı altında bulunmuyorlar.” dedi.

Juncker: Artan milliyetçilik AB için büyük tehlike

"ARABULUCULUK ROLÜNÜ ÜSTLENMEYECEĞİZ"

Juncker, Avrupa Birliği’nin Katalonya krizinde arabuluculuk rolünü üstlenmeyeceğini yinelerken krizin İspanya’nın iç meselesi olduğunu ifade etti.

Juncker: Artan milliyetçilik AB için büyük tehlike

"EN BÜYÜK TEHLİKE MİLLİYETÇİLİK"

Genişlemede kontrolün elden kaçırılmaması gerektiğini belirten Juncker, “En büyük tehlike milliyetçilik. Milliyetçilik Avrupa Birliği’nin küresel anlamda önemli rol oynamasını engelleyerek birlik ve beraberliğimizi baltalamamalı.” şeklinde konuştu.

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Juncker: Artan milliyetçilik AB için büyük tehlike

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