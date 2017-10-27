Juncker: Artan milliyetçilik AB için büyük tehlike

Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi ile Datça Belediyesi ortaklığında, 'Knidos 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu' yapıldı.

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Mila Kunis: Kızım doğduğundan beri şarap içiyor

Hollywood yıldızı Mila Kunis, katıldığı bir televizyon programında, henüz 3 yaşında olan kızına doğduğundan beri şarap içirdiğini söyledi.