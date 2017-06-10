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Juncker: Erdoğan'a diz çökmeyeceğiz

AB’nin Türkiye’yle ilişkileri konusunda taviz verdiği için eleştirilen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker açıklama yaptı.

10.06.2017 - 14:12
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Juncker: Erdoğan'a diz çökmeyeceğiz

Juncker: Erdoğan'a diz çökmeyeceğiz

Aldığı tepkilerin ardından Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisine konuşan Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son görüşmesinde Türkiye’nin AB konusunda net olması gerektiğini aktardığını söyledi.

Türkiye’de çok sayıda AB yanlısı olduğunu ancak hükümetin bu konuda tam istekli olmadığını söyleyen Juncker, "Türkiye, görünen o ki, AB üyeliğini engellemeye ve bunun sorumluluğunu da Brüksel’e yüklemeye çalışıyor." dedi.

"DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ"

AB’nin Türkiye ile ilişkiler konusunda taviz vermeyeceğine işaret eden Juncker, "Şayet Erdoğan ile görüşmelere devam edeceksek, bu bizim onun önünde diz çökeceğimiz anlamına gelmez." diye konuştu.

AB’nin üyelik müzakerelerini bitiren taraf olmayacağını kaydeden Juncker, "Ben sözleşmelere sadığım. Biz 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye’yi aday ülke olarak açıkladık. Bu hala geçerli" ifadelerini kullandı.

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