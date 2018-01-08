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Juncker: Türkiye AB konusunda yardım ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB hakkındaki yorumları sonrası konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, "Türkiye yeniden AB’ye yakınlaşmak isterse yardım ederiz" dedi.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 04:52..
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Juncker: Türkiye AB konusunda yardım ederiz

Mevcut şartlar altında Türkiye'nin AB'ye hemen üye olmasının olanaksız olduğunu belirten Juncker, Ankara'nın talep ettiği 'Türkiye-AB Zirvesi' toplantısına cevapsız kaldı.

Juncker: Türkiye AB konusunda yardım ederiz


"TÜRKİYE İLE KONUŞMAYI SÜRDÜRMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AB temennim 2018 yumuşama yılı olsun" dediği bir ortamda Brüksel'den dikkat çekici bir mesaj geldi. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, Türkiye'nin yeniden AB'ye yakınlaşmak istemesi halinde yardım edeceklerini söyledi.

Bulgar medyasına konuşan Juncker, "Türkiye ile konuşmayı sürdürmeliyiz. Türkiye büyük adımlarla AB'den uzaklaşıyor ancak yeniden AB'ye yakınlaşmak isterse tabii ki yardım ederiz" ifadelerini kullandı. Gerek Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekse Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı görüşme Brüksel'in yakın takibindeydi.

Juncker: Türkiye AB konusunda yardım ederiz

"HEMEN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"İlişkilerin yeni bir formatla sürdürülmesi" fikrinin sıkça dile getirilmeye başlandığı son günlerde Türkiye'nin üyeliği konusundaki AB görüşünde ise herhangi bir değişiklik yok.

Juncker de, "Mevcut şartlar altında Türkiye'nin hemen üye olması mümkün değil" dedi.

Juncker, Ankara'nın sorunları çözmek için yararlı olacağını düşündüğü bir AB-Türkiye Zirvesi düzenlenmesi konusunda ise net bir yorum yapmaktan kaçınarak, "Ne evet ne de hayır diyebilirim" diye konuştu.

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