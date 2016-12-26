Juncker'dan Facebook ve Google gibi şirketlere çağrı

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Facebook ve Google'a, internette yalan haberlerin yayılmasına karşı harekete geçme çağrısı yaparak şirketlerin bu konudaki çalışmalarının 'güvenilirlik' açısından kendi çıkarlarına hizmet edeceğine dikkat çekti.

Juncker, "Avrupalıların kimlerin kendilerine palavralar anlattığı, kimlerinse gerçeği aktardığına dair” gittikçe daha duyarlı hale geldiği görüşünde olduğunu

SOSYAL MEDYADAKİ MANİPÜLASYONLAR

AB Komisyonu Başkanı, bu nedenle Facebook ve Google gibi şirketlerinin harekete geçmesinin "kendi güvenilirlikleri” adına önemli olduğunu belirtti. Juncker, sosyal medya şirketlerinin seçim sonuçları ve benzer konularda manipülasyonları önleyebilecek standartlar belirlemeye dair sorumlulukları olduğunu belirtti ve bu standartların şirketler tarafından nasıl hayata geçirildiğinin de denetlenmesi gerektiğini vurguladı.