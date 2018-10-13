Juncker'in yerine aday olan Weber Türkiye düşmanı

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Hristiyan demokrat Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) lideri olan Manfred Weber, Avrupa Birliği Komisyonu (AK) Başkanlığı'na aday oldu.

Weber adaylığını açıkladıktan sonra, "Türkiye, hiçbir zaman AB'ye üye olamaz." dedi.

"SEÇİLİRSEM TÜRKİYE İLE MÜZAKERELERE SON VERECEĞİM"

Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine konuşan Weber, Başkan seçilmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son vereceğini söyledi.

"KONUNUN ÜZERİNE KIRMIZI ÇİZGİ ÇEKMEK İSTİYORUM"

Weber, göreve başladıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede Türkiye'nin AB üyeliği konusunun üzerine bir "kırmızı çizgi çekmek istediğini" vurguladı.

Resmi olarak böyle bir karar sadece AB üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları tarafından alınabiliyor.

Ancak Weber, "Komisyona başkanlık edersem, Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağını söylemek gibi bir görevim var." diye konuştu.