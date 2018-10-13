taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.9005
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.974

Juncker'in yerine aday olan Weber Türkiye düşmanı

Önümüzdeki yıl Jean-Claude Juncker'den boşalacak olan Avrupa Birliği Komisyonu (AK) Başkanlığı'na aday olan Alman politikacı Manfred Weber, "Türkiye'ye kapıları tamamen kapatacağını" açıkladı.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 14:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
Juncker'in yerine aday olan Weber Türkiye düşmanı

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Hristiyan demokrat Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) lideri olan Manfred Weber, Avrupa Birliği Komisyonu (AK) Başkanlığı'na aday oldu.

Weber adaylığını açıkladıktan sonra, "Türkiye, hiçbir zaman AB'ye üye olamaz." dedi.

Juncker'in yerine aday olan Weber Türkiye düşmanı

"SEÇİLİRSEM TÜRKİYE İLE MÜZAKERELERE SON VERECEĞİM"

Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine konuşan Weber, Başkan seçilmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son vereceğini söyledi.

"KONUNUN ÜZERİNE KIRMIZI ÇİZGİ ÇEKMEK İSTİYORUM"

Weber, göreve başladıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede Türkiye'nin AB üyeliği konusunun üzerine bir "kırmızı çizgi çekmek istediğini" vurguladı.

Resmi olarak böyle bir karar sadece AB üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları tarafından alınabiliyor.

Ancak Weber, "Komisyona başkanlık edersem, Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağını söylemek gibi bir görevim var." diye konuştu.

Juncker'in yerine aday olan Weber Türkiye düşmanı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

536
Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

226
Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

196
PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

71
Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

59
Salah'ın kornerden attığı nefis gol

Salah'ın kornerden attığı nefis gol

21
Trump Brunson ile bir araya gelecek

Trump Brunson ile bir araya gelecek

225
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM