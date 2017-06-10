Jurassic World filmi Chicago'da hayat buldu

Müze bünyesinde yaklaşık bin 500 metrekarelik kapalı alana kurulan "hayali dinozor adası", ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Filmin ana temasına uygun hazırlanan sergi, dinozorların yaşadığı varsayılan efsanevi Isla Nublar Adası'na yapılan bot yolculuğu ile başlıyor. Adaya ulaşan ziyaretçiler, Jurassic World yazılı kapıdan geçtikleri andan itibaren adeta farklı bir dünyaya adım atıyor.

Genetik dinozorların geliştirildiği laboratuvarda başlayan serüven, örnek türlerin interaktif şekilde tanıtılmasıyla devam ediyor. Sergi sırasında ziyaretçiler harekete duyarlı dinozor maketlerini yakın mesafeden gözlemleme imkanı buluyor.

Birbirine bağlı sergi salonlarını gezen ziyaretçiler, senaryo gereği serbest kalan devasa dinozorların saldırılarına da tanık oluyor.

Eğlence, heyecan ve korkuyla karışık bir deneyim yaşayan ziyaretçiler, sergiye ait ürünlerin satıldığı marketten alışveriş yaparak Jurassic World macerasını tamamlıyor.

Her gün çoğunluğu çocuk binlerce kişinin gezdiği sergi 7 Ocak 2018 tarihine kadar açık kalacak.