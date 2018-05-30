Katıldığı yetenek yarışmasında yaptığı tehlikeli gösteriyle jüriyi etkilemeye çalışan Matt Johnson'ın şovu neredeyse ölümle sonuçlanacaktı.
STÜDYO DA PANİK YAŞANDI
Zincirlerle bağlanmış ve kilitlenmiş su dolu bir kutunun içine soktuğu kafasını kısa sürede kilitleri açarak çıkarmaya çalışan çılgın yarışmacı, 1 dakika 45 saniyede bunu başaramayınca, hayatı tehlikeye girdi.
Bu anları izleyenler büyük bir panik yaşarken, sahneye sağlık ekipleri koştu.
Jüriyi etkilemeye çalışırken canından olacaktı ViDEO