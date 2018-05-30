Jüriyi etkilemeye çalışırken canından olacaktı

Zamanında Marmaray'a da karşı çıkan CHP'nin Milletvekili Tuncay Özkan, AK Parti döneminde bitirilen projeyi Bülent Ecevit'e mâl etti.

Filistin'i katleden İsrail'in destekçisi ABD, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. ABD'nin gerekçesi ise; "Gazze'den İsrail'e saldırı oluyor"

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ABD: Türkiye'nin S-400 almasında payımız var

Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşması yapmasında kendilerinin de payı olduğunu itiraf eden Heather Wilson, "Türkiye F-35'leri almadan S-400 sorununu çözeceğiz" dedi.