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Jüriyi etkilemeye çalışırken canından olacaktı

İngiltere'de katıldığı yetenek yarışmasında yaptığı gösteri sırasında hayatı tehlikeye giren yarışmacı yürekleri ağızlara getirdi.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 07:47..
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Katıldığı yetenek yarışmasında yaptığı tehlikeli gösteriyle jüriyi etkilemeye çalışan Matt Johnson'ın şovu neredeyse ölümle sonuçlanacaktı.

Jüriyi etkilemeye çalışırken canından olacaktı

STÜDYO DA PANİK YAŞANDI

Zincirlerle bağlanmış ve kilitlenmiş su dolu bir kutunun içine soktuğu kafasını kısa sürede kilitleri açarak çıkarmaya çalışan çılgın yarışmacı, 1 dakika 45 saniyede bunu başaramayınca, hayatı tehlikeye girdi.

Bu anları izleyenler büyük bir panik yaşarken, sahneye sağlık ekipleri koştu.

Jüriyi etkilemeye çalışırken canından olacaktı ViDEO

Jüriyi etkilemeye çalışırken canından olacaktı

Jüriyi etkilemeye çalışırken canından olacaktı

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