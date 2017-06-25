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Justin Trudeau bayram kolisi hazırladı

Kanada Başbakanı, Ramazan Bayramı nedeniyle hazırlanan kolilerinin oluşturulmasına yardım etti.

25.06.2017 - 11:27
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Justin Trudeau bayram kolisi hazırladı

Kanada'da Ramazan Bayramı nedeniyle Müslümanlar için bayram kolileri hazırlandı.

BAYRAM KOLİSİ DOLDURDU

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da kolilerin hazırlanmasına yardım etti.

Trudeau, o anlara ait görüntüleri Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Justin Trudeau bayram kolisi hazırladı

Justin Trudeau bayram kolisi hazırladı VİDEO

BAYRAM MESAJI

Ramazan Bayramı nedeniyle bir de mesaj yayınlayan Trudeau, Ramazan Bayramı'nı kutlayan herkese iyi dileklerini sunduğunu ifade etti.

Kanada Başbakanı, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bayram, ramazan boyunca kazanılan ruhsal gelişim ve kazanımlar için teşekkür etmek zamanıdır. Bu vesileyle Müslümanlar, özel bayram namazlarına katılmak, tebrik ve hediye alışverişinde bulunmak, kutlama yemeği paylaşmak ve başkalarına, özellikle de şanssız olanlar için cömertçe davranmak için toplanırlar. Kanada'nın kültürel çeşitliliği, en büyük güç ve gurur kaynaklarından biridir. Bu yıl, Kanada Konfederasyonu'nun 150. yıl dönümünü kutluyoruz, Müslüman cemaatimizin ulusal dokumuza yapmış olduğu paha biçilmez katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Eşim Sophie ve ben, ailemiz adına Ramazan Bayramı'nı kutlayan herkese en iyi dileklerimizi sunuyoruz."

Justin Trudeau bayram kolisi hazırladı

Justin Trudeau bayram kolisi hazırladı

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