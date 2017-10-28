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Justin Trudeau: Birleşik İspanya'yı destekliyoruz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin birleşik ve bölünmemiş İspanya’yı destekleyeceğini ve tanıyacağını açıkladı.

28.10.2017 - 09:26
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Başbakanı Trudeau, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Montreal’de düzenlediği basın toplantısında, Katalonya özerk yönetimi parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin "Kanada, birleşik İspanya'yı destekliyor." ifadelerini kullandı.

Trudeau, Kuzey Irak'ta yapılan 'Bağımsızlık Referandumu'na yönelik "saygı duyarız" açıklamasında bulunmuştu.

"ÖNEMLİ İÇ TARTIŞMALARI ANLIYORUZ"

İspanya'da Katalonya konusunda çok sayıda iç mesele bulunduğuna dikkati çeken Trudeau, "Yaşananların önemli iç tartışmalar olduğunu anlıyoruz. Biz sadece bu tartışmaların İspanyol Anayasası'na, uluslararası hukuk ilkelerine ve hukukun üstünlüğüne göre yapılması çağrısında bulunuyoruz. Kanada birleşik İspanya’yı destekliyor.’’ diye konuştu.

KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIK İLANI

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, dün yapılan oylamayla bağımsızlığını ilan etmiş, İspanya Senatosu da Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilmesi ve 6 ay içinde erken yerel seçime gidilmesini öngören anayasanın 155. maddesini uygulaması için merkezi hükümete yetki vermişti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB açısından değişen bir şey olmadığını kaydetmiş ve " İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." ifadesini kullanmıştı.

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