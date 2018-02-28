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K-9 köpeği yakaladığı şüpheliyi bırakmadı

Kaliforniya'da bir şüpheli-polis kovalamacası, K-9 köpeği hüneriyle son buldu. Şüpheliyi yakaladıktan sonra bırakmak istemeyen köpeğe polisler müdahale etti.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 14:43..
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaloforniya eyaletinin güneyinde dur ihtarına uymayan şüpheli, helikopterle takip edildiğinin farkında olmaksızın araç değiştirerek kaçmayı sürdürdü.

Sahibini indirerek gasp ettiği araçla bir süre sonra kaldırıma çıkınca bu kez koşarak kaçmak istedi. Tam bu sırada devreye sokulan K-9 köpeği adeta uçarak şüphelinin üstüne atladı ve adamı yere serdi.

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K-9 köpeği güvenlik güçlerinin gelmesine rağmen şüpheliyi bırakmadı. Polislerin güçlükle uzaklaştırdığı köpek şüpheliyi kanlar içinde bıraktı.

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