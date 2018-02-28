K-9 köpeği yakaladığı şüpheliyi bırakmadı

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1 Oscar'lar sahiplerini bekliyor 4 Mart tarihinde gerçekletirilecek olan Oscar ödüllerine sayılı günler kala, altın heykelciklerin yapımları da tamamlandı. Büyük ustalıkla işlenen heykeller artık sadece sahiplerini bekliyorlar.

2 Sahipleriyle poz veren sevimli hayvanlar Evcil hayvanıyla aynı pozu vererek fotoğraf çekme akımını Liam Rice başlattı. Attığı tweet, 200 bin üzerinde etkileşim aldı ve herkes kedisiyle köpeğiyle poz vermeye başladı. İşte o fotoğraflar...

3 Fernandao, Beşiktaş derbisinde yok Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Fernandao'ya 2 maç ceza verdi. Brezilyalı futbolcu kupada Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

4 Kıbrıslı kadın vekilin seks kölesi isyanı: Tartışalım KKTC'de gece kulübünde konsomatris bir kadının ölümünün ardından başlayan tartışmada Milletvekili Sıla Usar, üç maymunu oynamak yerine seks köleliğinin açık açık tartışılması gerektiğini söyledi.

5 Renault'dan spor araç tutkunlarına iki yeni seçenek Fransız Renault'nun alt markası olan ve spor araç tasarımlarıyla dikkat çeken Alpine, iki yeni modelini tanıttı.

6 YKS kılavuzu yayınlandı Kılavuza ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilir.