K-9 köpeği yakaladığı şüpheliyi bırakmadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaloforniya eyaletinin güneyinde dur ihtarına uymayan şüpheli, helikopterle takip edildiğinin farkında olmaksızın araç değiştirerek kaçmayı sürdürdü.
Sahibini indirerek gasp ettiği araçla bir süre sonra kaldırıma çıkınca bu kez koşarak kaçmak istedi. Tam bu sırada devreye sokulan K-9 köpeği adeta uçarak şüphelinin üstüne atladı ve adamı yere serdi.
Kaliforniya'da aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca VİDEO
K-9 köpeği güvenlik güçlerinin gelmesine rağmen şüpheliyi bırakmadı. Polislerin güçlükle uzaklaştırdığı köpek şüpheliyi kanlar içinde bıraktı.