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Kaba olduğu için kovulan garson: Ben Fransızım

Kanada'da diğer çalışanlara karşı kaba ve kavgacı olduğu iddiasıyla işten atılan garson, tavırlarının Fransız kültüründen kaynaklandığını savundu.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 03:23..
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Garson Guillaume Rey, işten çıkarılmasıyla ilgili olarak eski işverenini ve şirketini Britanya Kolumbiyası İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikâyet etti.

"KAVGACI TAVRI NEDENİYLE KOVULDU"

BBC'de yer alan habere göre; Rey'in çalıştığı Miltestones adlı restoran ve restoranın bağlı olduğu şirket Cara Operations, Fransız garsonun Vancouver'da 2016 Ekim ayı ile 2017 Ağustos ayı arasında çalıştığı dönemde, diğer çalışma arkadaşlarına karşı 'kavgacı tavrından' dolayı kovulduğunu açıkladı.

"PROFESYONELLİĞİMDEN DOLAYI KOVULDUM"

Garson ise, 'Fransız misfirperverliğinden öğrendiği yüksek standartlar ve dobra, dürüst, profesyonel kişiliğinden dolayı' kovulduğunu söylüyor.

"ARKADAŞLARINA KARŞI SALGIRGANDI"

Eski iş verenleri de Rey'in 'hizmet ettiği masalara karşı çok cana yakın ve profesyonel' davrandığını kabul ediyor. Ama Fransız garson arkadaşlarına karşı 'saldırgan ve kavgacı' tavırlarından dolayı uyarılıyordu.

Restoran, Rey'i şikayetinden vazgeçirmeye çalıştı.

Ay başında mahkemenin başvuruyu reddetmesi üzerine, duruşma da ertelendi. Restoran Rey'in iş yerindeki bir anlaşmazlık nedeniyle çalışma arkadaşını ağlatmasından sonra kovulduğunu söyledi.

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