Kabaddi nedir

Özellikle Asya kıtasında oldukça yaygın olan bu spor Türkçeye "nefessiz vur-kaç" olarak bilinir. Bunun sebebi ise oyunun kurallarından olan atak yapılırken, nefes tutma zorunluluğundan gelmektedir.

OYUNUN YAYGINLIĞI

Kökeni Hindistan’a dayanan bu oyun aynı zamanda, Hindistanın Punjab, Tamil Nadu, Bihar, Telangana and Maharashtra eyaletlerinin de resmi sporudur.

Ayrıca; İran, Bangladeş, Nepal, Tayland ve Pakistan gibi ülkelerde oynanan bu spor, Nepal’de milli bir spor olarak kabul edilir ve okullarda eğitimi verilir.

Oyunun resmi olarak kabul edildirliği 1990 yılındaki Asya oyunlarına dayanmaktadır.

OYUNUN AMACI

Oyunun amacı, bir oyuncunun rakip sahaya girerek rakibin oyuncularına değmesi ve kendi sahasına geri dönmesi esasına dayanır. Bu atak sırasında oyuncu nefesini tutmak zorundadır.

OYUNUN KURALI

12 Oyuncudan oluşan 2 takım ile oynanan kabaddi, bir takım aynı anda 7 oyuncu ile sahaya çıkabilmektedir. Kabaddi oyununda herhangi bir top vs bulunmadığı gibi sadece koşarak ve atak yaparak oynanan bir oyundur.

Rakip sahaya girip nefes almadan diğer takımın bir ya da daha fazla oyuncusuna değmek ve geri dönmek hücum sayısı; defans yaparken rakip oyuncunun başarısız olmasını sağlamak defans sayısı kazandırmaktadır.

Belirlenen süre içerisinde en çok sayı yapan takımın oyunu kazanması ile oyun sona ermektedir.



