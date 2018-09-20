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Beşiktaş'ta yangın

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesinde bulunan 3 katlı sinema salonunun çatısında yangın çıktı.

AA | 20.09.2018 - 18:19..
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Alınan bilgiye göre, Çırağan Caddesi'ndeki lisenin yanında bulunan ve tadilat yapıldığı belirtilen binanın çatısından dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bunun üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Beşiktaş'ta yangın

OKUL VE ÖĞRENCİLER İÇİN RİSK YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesinde tadilat halindeki 3 katlı sinema salonunun çatısında yangın çıktı. Yangına Beşiktaş, Beyoğlu ve İstinye itfaiyeleri müdahale ediyor. Olay yerine Kadıköy itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı." denildi.

Açıklamada, yangın dolayısıyla okul ve öğrenciler açısından risk bulunmadığı bildirildi.

Beşiktaş'ta yangın

Beşiktaş'ta yangın

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