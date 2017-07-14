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Kabataş- Mahmutbey metro hattında çalışmalar sürüyor

Kabataş-Beşiktaş- Mecidiyeköy- Mahmutbey Hattı 2018 yılında hizmete sunulacak.

14.07.2017 - 16:49
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Kabataş- Mahmutbey metro hattında çalışmalar sürüyor

15 İstasyondan oluşacak Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, ulaşımı oldukça kolaylaştıracak.

GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Bağcılar ile Kabataş arası yolculuk süresi 32 dakikaya inecek ve 8 ilçe birbirine bağlanacak. 24 kilometrelik hattın günde 1 milyon yolcu taşıması planlanıyor.

Kabataş- Mahmutbey metro hattında çalışmalar sürüyor

METRO DURAKLARI BELLİ OLDU

1-) Mecidiyeköy İstasyonu

2-) Çağlayan İstasyonu

3-) Kağıthane İstasyonu

4-) Nurtepe İstasyonu

5-) Alibeyköy İstasyonu

6-) Yeşilpınar İstasyonu

7-) Veysel Karani İstasyonu

8-) Akşemsettin İstasyonu

9-) Kazım Karabekir İstasyonu

10-) Yeni Mahalle İstasyonu

11-) Karadeniz Mahallesi İstasyonu

12-) Tekstilkent İstasyonu

13-) Yüzyıl İstasyonu

14) Göztepe Mahallesi İstasyonu

15-) Mahmutbey İstasyonu

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