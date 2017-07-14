Kabataş- Mahmutbey metro hattında çalışmalar sürüyor

15 İstasyondan oluşacak Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, ulaşımı oldukça kolaylaştıracak.
GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK
Bağcılar ile Kabataş arası yolculuk süresi 32 dakikaya inecek ve 8 ilçe birbirine bağlanacak. 24 kilometrelik hattın günde 1 milyon yolcu taşıması planlanıyor.
METRO DURAKLARI BELLİ OLDU
1-) Mecidiyeköy İstasyonu
2-) Çağlayan İstasyonu
3-) Kağıthane İstasyonu
4-) Nurtepe İstasyonu
5-) Alibeyköy İstasyonu
6-) Yeşilpınar İstasyonu
7-) Veysel Karani İstasyonu
8-) Akşemsettin İstasyonu
9-) Kazım Karabekir İstasyonu
10-) Yeni Mahalle İstasyonu
11-) Karadeniz Mahallesi İstasyonu
12-) Tekstilkent İstasyonu
13-) Yüzyıl İstasyonu
14) Göztepe Mahallesi İstasyonu
15-) Mahmutbey İstasyonu