Kabataş- Mahmutbey Metro Hattı'nın kazı çalışmaları sürüyor

Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, esenler, Bağcılar ilçelerinden geçerek 19 İstasyondan oluşan ve 8 ilçeyi birbirine bağlayan metro hattının, 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

HATTIN MALİYETİ 3 MİLYAR LİRA

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının maliyetinin 3 milyar 700 milyon lira olduğu açıklandı. 24 kilometrelik hat, günde 1 milyon yolcu taşıyacak.

HATTIN KAZI ÇALIŞMASININ YÜZDE 75'İ TAMAMLANDI

Hattın kazı çalışmasının ise yüzde 75'i tamamlandı. Metroda 300 vagonun yolculara hizmet vermesi planlanıyor.

KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO ENTEGRASYON NOKTALARI

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu Kabataş istasyonunda Kabataş- Taksim füniküleri ve Eminönü-Kabataş tramvayı ile, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ile, Karadeniz mahallesinde Topkapı- Sultançiftliği hattı ile, Mahmutbey istasyonunda Bağcılar(kirazlı)-Başakşehir hattı ile entegre olacak.

MAHMUTBEY-MECİDİYEKÖY 26 DAKİKA OLACAK

Entegrasyonun ardından ulaşım süreleri Beşiktaş-Mecidiyeköy 5.5 dakika, Mecidiyeköy-Alibeyköy 7.5 dakika, Çağlayan- Gaziosmanpaşa 13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25.5 dakika Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika, Beşiktaş -Mahmutbey 31.5 dakika Mahmutbey-Yenikapı 39.5 dakika, Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Üsküdar 48.5 dakika, Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha Gökçen 95.5 dakika olacak.