Kabataş- Mahmutbey metrosu 2018 yılı sonunda açılacak

Mecidiyeköy Metro İstasyonu 400 metrekare olarak planlanmış, ancak 2 bin metrekareye kadar çıkarılmıştı. Bu genişlemeyle birlikte istasyon 5 kat büyüdü.

KABA İNŞAAT BİTTİ

Kabataş- Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı M7 olarak kodalandı. Kaba inşaatı tamamlanan hattın ray imalatı, döşemesi ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

2018 YILININ SONUNDA AÇILACAK

Bu hat tamamlandığında Mecidiyeköy'e entegrasyon sağlanacak. Kabataş- Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı, 2018 yılının sonunda açılacak.

300 BİN KİŞİ KULLANACAK

Yapımı tamamlandığında ise bu hattı 300 bin kişinin kullanması planlanıyor. Bağcılar- Mecidiyeköy 41 dakika, Sancaktepe- Mecidiyeköy arası ise 55 dakika olacak.