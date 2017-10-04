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Kabataş- Mahmutbey Metrosu Türkiye'nin gururu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi projelerinden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, "2017 AEC Excellence Awards"ta finale kaldı.

04.10.2017 - 08:00
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Kabataş- Mahmutbey Metrosu Türkiye'nin gururu oldu

İstanbul'un en büyük metro projelerinden, 22,5 kilometrelik Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, alanında dünyanın en önemli yarışmalarından kabul edilen "2017 AEC Excellence Awards"da, 32 ülkeden katılan 145 proje arasında ilk 8'e girerek, finale kaldı.

Kabataş- Mahmutbey Metrosu Türkiye'nin gururu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin en önemli metro yatırımlarından 22,5 kilometrelik Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, Türkiye'nin gururu oldu.

Avrupa yakasında sürücüsüz hizmet verecek ilk raylı sistemi olacak metro projesi, ABD Las Vegas’ta düzenlenen ve alanında dünyanın en önemli yarışmalarından kabul edilen, "2017 AEC Excellence Awards"da (AEC Mükemmelik Ödülleri), 3. Havalimanı Projesi ile 32 ülkeden 145 proje arasında ilk 8'e kaldı.

İLK 3 15 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Yarışmada ilk 3'e giren projeler, 15 Eylül Cuma günü Las Vegas'ta açıklanacak.

TÜRKİYE'DE İLK

ABD ve Avrupa'daki birçok ülkenin kamu ihalelerinde standart hale getirmek için karar aldığı, "Building Information Modelling" (BIM-Yapı Bilgi Modellemesi), Dubai Emirliği ve Katar gibi dünyanın en önemli projelerine ev sahipliği yapan ülkelerde de kullanılıyor.

Bir yapı ile ilgili mimari, statik, mekanik ve elektrik gibi her türlü bilginin 3 boyutlu bilgisayar modelinin oluşturulması anlamına gelen BIM'in, Türkiye'de yönetmeliği ve şartnamesi bulunmuyor. 5D BIM, saha imalatı sırasında karşılaşılan sorunları en aza indirerek, yapının zaman ve fiziksel ilerlemesini daha anlaşılır kılıyor. 5 boyutlu yapı modeli, metraj ve maliyet hatalarını en aza indiriyor ve projenin inşasını kolaylaştırıyor, zaman ve maliyet israfını önlüyor.

Kabataş- Mahmutbey Metrosu Türkiye'nin gururu oldu

KAMU PROJESİNDE İLK KEZ UYULANIYOR

5D BIM, Türkiye'de bir kamu projesinde ilk defa uygulanıyor. Türkiye'deki projeler arasında 3 milyar 710 milyon lira maliyetli böyle büyük bir altyapı yatırımında uygulanması da bir ilk.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun, altyapı projelerinde çok zor olan 5D BIM standardında olması ve yarışmada bu standartlara sahip üst yapı projeleri arasında ilk 8'e girmesi de Türkiye'nin ve İstanbul'un metro teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok büyük önem taşıyor.

5D BIM Türkiye'de henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı bütün raylı sistem projelerini bu standarda göre ihale ediyor. Büyükşehir Belediyesinin bu başarısı, İstanbul ve Türkiye'de birçok proje için öncü oldu.

ANA OMURGA RAYLI SİSTEMLERDEN BİRİ OLACAK

Türkiye'nin 5D BIM Modeli ile ihale edilen ilk metrosu olan 22,5 kilometrelik Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, 19 istasyon ve 2 viyadükten oluşuyor. İstanbul'un en önemli ve en yoğun nüfusun yaşadığı 8 ilçeden geçen hat, 14 metro hattıyla da entegre olarak İstanbul Metrosu'nun ana omurga raylı sistemlerinden biri olacak.

Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında tünel kazı çalışması tamamlanan metronun Mecidiyeköy-Kabataş arası kazı çalışmasının ise yüzde 83'ü tamamlandı. Hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey kısmının 2018 yılının ikinci yarısı açılması planlanırken, Mecidiyeköy-Kabataş arasının ise Beşiktaş istasyonundaki arkeolojik kazı çalışması nedeniyle 2019'da hizmete alınması hedefleniyor.

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