Kabataş- Mahmutbey Metrosu'nun açılış tarihi netleşti

Temeli 2014 yılında atılan M7 Hattı olan Kabataş- Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

MECİDİYEKÖY AKTARMA İSTASYONU OLARAK KULLANILACAK

Bu hat açıldığında Mecidiyeköy aktarma istasyonu olarak kullanılacak. Kabataş ve Mahmutbey yönlerinden gelen yolcular, Yenikapı ve Hacıosman yönlerine metroyla; Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü yönlerine ise metrobüsle aktarma yapacak.

8 İLÇEDEN GEÇECEK

Çalışmaları devam eden hat; 24,5 kilometre olacak ve 19 istasyon bulunacak. Bu uzunlukla birlikte Kabataş- Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu 8 ilçeden geçmiş olacak.

2019'DA İNŞAATI SONLANACAK

Hat 2019 yılının dördüncü çeyreğinde hazır olacak.

MECİDİYEKÖY İLE MAHMUTBEY ARASI 26 DAKİKA OLACAK

Hat tamamlandığında Bağcılar- Mecidiyeköy 41, Kağıthane- Mecidiyeköy 4.5, Tekstilkent- Mecidiyeköy 20, Beşiktaş- Mecidiyeköy 5.5, Başakşehir- Mecidiyeköy 35, Sancaktepe- Mecidiyeköy 55, Mecidiyeköy ile Mahmutbey arası ise 26 dakika olacak.