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Kabataş Martı Projesi için ÇED Raporu açıklaması yapıldı

İBB, Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkez" projesiyle ilgili 'ÇED Raporu gerekli değildir' belgesi alındığını açıkladı.

08.03.2017 - 16:06
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Kabataş Martı Projesi için ÇED Raporu açıklaması yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), günde 1 milyon yolcunun faydalanacağı "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi" projesiyle ilgili çalışmaların kurul tarafından durdurulduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Kabataş Martı Projesi için ÇED Raporu açıklaması yapıldı

ÇED RAPORU GEREKLİ DEĞİL

İBB açıklamasında, projenin tüm detaylarıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunularak, "ÇED Raporu gerekli değildir" belgesi alındığı kaydedildi.

Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan "tarihi yapıların zarar gördüğü ve çalışmaların kurul tarafından durdurulduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Tarihi yapıların zarar gördüğü ve çalışmaların kurul tarafından durdurulduğu haberleri doğru değildir. Haberde iddia edildiği gibi ilgili kurul çalışmayı durdurmamıştır. Koruma Kurulu, tarihi yapılar hasar görüyor şeklindeki iddialara istinaden inceleme yapılmasını istemiştir. Vakıflar İl Müdürlüğü yerinde tespit yaparak, kurula 'zarar olmadığına dair' rapor sunmuştur. Kurul 'gerekli tedbirler alınarak iş devam edebilir' kararı almıştır. Projenin 2008 yılı itibariyle kurul onayı vardır." ifadelerine yer verildi.

Kabataş Martı Projesi için ÇED Raporu açıklaması yapıldı

90 BİN METRELİK ALAN YENİDEN DÜZENLENECEK

Proje kapsamında, Kabataş'a işlek saatlerde 215 bin olmak üzere günde 1 milyon yolcunun faydalanacağı dev bir transfer merkezi ve yeni bir meydan kazandırılacağı, 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenleneceği belirtilen açıklamada, transfer merkezinin, Fındıklı Molla Çelebi Camisi'nin kuzey tarafından başlayıp, Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camsi'ne bitişik Kabataş Balıkçı Barınağı'nı da içerisine alacak şekilde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında, inşaatı devam eden 25 kilometre uzunluğundaki Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro ile tramvay ve füniküler hattı, deniz ulaşımıyla Üsküdar-Kabataş Boğaz Yaya Geçiş Tüneli'ne entegre olacak. Metro hattında entegrasyon yer altından sağlanacak. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan yolcular, merpen ve asansörlerle Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve belediye otobüslerine yer altından ulaşım sağlayabilecek." denildi.

Kabataş Martı Projesi için ÇED Raporu açıklaması yapıldı

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