taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.318
USD
3,6981
EURO
3,9166
ALTIN
145,69
PETR
55,8100

Kabataş Martı Proje’sinin detayları belli oluyor

İstanbul Kabataş’ta deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilecek projenin detayları netleşti.

07.03.2017 - 10:39
  1. Haberler
  2. Projeler

İstanbul Kabataş’ta deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını entegre etmek amacıyla yapımına başlanan Martı Proje’sinin detayları belli olmaya başladı. Projede Kabataş’tan Üsküdar’a yapılacak denizaltı yaya yolunun yanı sıra kafeler, sebze-meyve pazarı, sanat galerisi ve sahaflar da bulunacak.

Kabataş Martı Proje’sinin detayları belli oluyor

2 KAT BODRUM OLACAK

Proje kapsamında Kabataş ile Üsküdar denizaltına yapılacak yaya ve bisiklet yoluyla bağlanacak. Kabataş Meydanı’nın altında iki kat olacak. Birinde otopark ve teknik alanlar, diğerinde finüküler, toplu ulaşım bağlantı yolu, sebze meyve pazarı, kafeler, sahaflar, sanat galerisinden oluşan toplam 12 dükkan bulunacak. Finüküler istasyonunun üst katı yıkılıp araçların geçmesi sağlanacak.

Tramvay en üstte açıkta olacak. Meydanın altındaki metro istasyonu eksi 40 metreden konuşlanacak. Metrodan inenler yürüyen merpenlerle önce alt meydana çıkacak. Burada otobüs durakları ve taksi cepleri ve otopark olacak.

Kabataş Martı Proje’sinin detayları belli oluyor

KONSERLER DÜZENLENECEK

Açık meydanda konser, yılbaşı ya da Ramazan ayı organizasyonları düzenlenebilecek. Ulaştırma raporunda yer alan bilgiye göre, vapur iskelesi yolcu kapasitesi yüzde 80 artıyor. Projeye göre toplam 4 iskele olacak. Ana iskele Şehir Hatları’na hizmet verecek. 2 iskele motorlara, Karaköy tarafında olan iskele de deniz otobüslerine ayrılacak.

Kabataş Martı Proje’sinin detayları belli oluyor

TUR ARAÇLARI KALKIYOR

Dolmabahçe Sarayı’nın önündeki alanda bekleyen tur operatörlerinin araçları kaldırılıp, Kabataş Meydanı’nın bir alt katındaki 22 otobüs kapasiteli otopark alanına çekilecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

260
Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

49
Pentagon Rakka'da PYD/PKK ile işbirliği istiyor

Pentagon Rakka'da PYD/PKK ile işbirliği istiyor

77
Cem Özdemir: Taksim'de miting yapalım

Cem Özdemir: Taksim'de miting yapalım

161
Nasuhi Sezgin: Galatasaray bilerek bazı puanları kaybetti

Nasuhi Sezgin: Galatasaray bilerek bazı puanları kaybetti

29
Fransız belediyeden sığınmacılar için yeni yasak

Fransız belediyeden sığınmacılar için yeni yasak

31
El Bab'da mehter marşı

El Bab'da mehter marşı

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM