Kabataş Martı Proje’sinin detayları belli oluyor

İstanbul Kabataş’ta deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını entegre etmek amacıyla yapımına başlanan Martı Proje’sinin detayları belli olmaya başladı. Projede Kabataş’tan Üsküdar’a yapılacak denizaltı yaya yolunun yanı sıra kafeler, sebze-meyve pazarı, sanat galerisi ve sahaflar da bulunacak.

2 KAT BODRUM OLACAK

Proje kapsamında Kabataş ile Üsküdar denizaltına yapılacak yaya ve bisiklet yoluyla bağlanacak. Kabataş Meydanı’nın altında iki kat olacak. Birinde otopark ve teknik alanlar, diğerinde finüküler, toplu ulaşım bağlantı yolu, sebze meyve pazarı, kafeler, sahaflar, sanat galerisinden oluşan toplam 12 dükkan bulunacak. Finüküler istasyonunun üst katı yıkılıp araçların geçmesi sağlanacak.

Tramvay en üstte açıkta olacak. Meydanın altındaki metro istasyonu eksi 40 metreden konuşlanacak. Metrodan inenler yürüyen merpenlerle önce alt meydana çıkacak. Burada otobüs durakları ve taksi cepleri ve otopark olacak.

KONSERLER DÜZENLENECEK

Açık meydanda konser, yılbaşı ya da Ramazan ayı organizasyonları düzenlenebilecek. Ulaştırma raporunda yer alan bilgiye göre, vapur iskelesi yolcu kapasitesi yüzde 80 artıyor. Projeye göre toplam 4 iskele olacak. Ana iskele Şehir Hatları’na hizmet verecek. 2 iskele motorlara, Karaköy tarafında olan iskele de deniz otobüslerine ayrılacak.

TUR ARAÇLARI KALKIYOR

Dolmabahçe Sarayı’nın önündeki alanda bekleyen tur operatörlerinin araçları kaldırılıp, Kabataş Meydanı’nın bir alt katındaki 22 otobüs kapasiteli otopark alanına çekilecek.