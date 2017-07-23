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Kabataş Martı Projesi'nin imar planı askıya alındı

Proje; Kabataş'a bağlanacak metro hatlarının son durumu incelenmek üzere askıya çıkarıldı.

23.07.2017 - 15:40
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Kabataş Martı Projesi'nin imar planı askıya alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Kabataş İskelesi Ulaşım Transfer Merkezi” için çalışmalarına 2016 yılının Aralık ayında start verdi.

Kabataş Martı Projesi'nin imar planı askıya alındı

'Martı' projesi olarak da bilinen “Kabataş İskelesi Ulaşım Transfer Merkezi”ne kazıklar çakıldı.

19 AĞUSTOS'A KADAR ASKIDA KALACAK

Projenin planlarına onay ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildi. 5 Temmuz'da onaylanan plan 21 Temmuz'da itirazlar için askıya çıkarıldı. İmar planları 19 Ağustos'a kadar askıda kalacak.

Kabataş Martı Projesi'nin imar planı askıya alındı

2 METRO HATTI BAĞLANACAK

Kabataş'taki 29 bin 396 metrekarelik alan için kara, deniz ve raylı sistem hatları yeniden düzenlenecek. Hazırlanan raporda 2 metro hattının Kabataş'a bağlanacağı açıklandı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan Tekstilkent-Kabataş metrosu projelerinin tamamlandığı, yatırım ihalesi çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Hat inşaatı tamamlandığında Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinin Kabataş Yolcu İskelesi ile denizyolu ulaşımına ve diğer raylı sistem hatlarına entegre olacağı belirtildi.

Kabataş Martı Projesi'nin imar planı askıya alındı

DENİZ HARİTALARINA İŞLENECEK

Proje bittikten sonra değişen sahil hattı ve derinlikler ile yeni inşa edilen alanlar, deniz haritalarına işlenecek. Emsal hesabı ve kat yüksekliği, ilgili koruma kurulu tarafından onaylanacak avan proje ile belirlenecek.

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