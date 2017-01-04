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Kabataş sahilinde çalışmalar sürüyor

Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan 'Martı Projesi'nde iskeleler için kazık çakma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.

DHA | 04.01.2017 - 11:39
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  2. Emlak
Kabataş sahilinde çalışmalar sürüyor

Havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı görülüyor. İskelelerin yüksekliği ise şehrin siluetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek.

Kabataş sahilinde çalışmalar sürüyor

KABATAŞ 2 YIL DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. İnşaat nedeniyle Kabataş 2 yıl deniz trafiğine kapalı kalacak.

Kabataş sahilinde Martı Projesi'nden görüntüler

Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Kabataş sahilinde çalışmalar sürüyor

2005 yılında Mimar Hakan Kıran tarafından tasarlanan bu projeye 2016 yılında metro ilavesi kararı verildi. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak.

10 BİN METREKARELİK MEYDAN OLUŞTURULACAK

Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak.

Kabataş sahilinde çalışmalar sürüyor

MÜZE, SERGİ SALONLARI VE OTOPARKLAR İNŞA EDİLECEK

Sahil şeridindeki yeşil bandı kesintisiz yayaya bırakacak. Böylelikle şu anda binlerce insanın tramvaya veya iskeleye ulaşmaya çalıştığı demirlerle çevrelenmiş dar kaldırımlar tarihe karışacak.

Projede müze, sergi salonları ve otoparklar inşa edilmesi bekleniyor. Altta ve üstte geçiş alanlarında ihtiyaçlarını karşılayacak, büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

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