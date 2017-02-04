Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi'nde çalışmalar sürüyo

Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı'nın altından yaya yolu ile birleştirecek "Kabataş- Üsküdar Yaya Tüneli Projesi" için çalışmalar devam ediyor.

GEMİLER KEŞİF YAPTI

Geçtiğimiz günlerde sondaj çalışmalarıyla ilk adımı atılan boğazın altından geçecek yaya yolu tüp geçidi çalışmaları kapsamında Üsküdar- Salacak sahiline gelen araştırma gemileri keşif yaptı.

2019'DA TAMAMLANACAK

Yaya yolu tüneli kullanıma açıldığında Marmaray'dan inen yolcular Üsküdar'dan karşı yakaya yürüyerek geçebilecek. Yaya yolu hakkında fikri sorulan Kamile Kartürk, "Çok güzel bir şey vatandaş için. Ulaşım daha çabuk olur. Bence çok güzel bir şey. Hem ilginç hem güzel" dedi. Tünel çalışmalarının 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.