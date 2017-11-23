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Kabe'de fotoğraf ve görüntü çekimine yasak

Kabe ve Medine'nin açık ve kapalı alanlarında, fotoğraf ve video çekimine yasak geldi.

23.11.2017 - 10:24
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Suudi Arabistan Krallığı, Dışişleri Bakanlığı tarafından, Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram (Kabe) ve Medine şehrinde bulunan Mescid-i Nebevi (Ravzai Mutahhara) içinde ve bu ibadethanelerin yerleşkesine ait açık ve kapalı alanlarda, fotoğraf ve video çekimine yasak getirildiği bildirildi.

Kabe'de fotoğraf ve görüntü çekimine yasak

YASAK MEDYA TEMSİLCİLERİNİ DE KAPSIYOR

Yasağın, her ne suret ve amaçla olursa olsun, tüm ziyaretçiler yanında, ‘medya temsilcilerini’ de kapsadığı ifade edilen genelgede, kutsal mekanları koruma amaçlı olarak bu tedbirin alındığı vurgulandı.

Özellikle fotoğraf ve görüntü kaydeden cihazların yaygınlaşması ile birlikte, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi içinde, ziyaretçilerin 'geldikleri ülkelerin bayraklarının havaya kaldırılması, bu şekilde hatıra fotoğrafları çekilmesi ve yapılan konuşmalarla' söz konusu mekanlarda ibadet amaçlı bulunan cemaatin rahatsız edildiği vurgulanırken, ziyaretçilerden de 'kendilerine daha önce bu konuda uyarı yapılmadığı' bilgisi alındığı belirtildi.

CİHAZLARA EL KONULUP, YASAL İŞLEM YAPILACAK

Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığı tarafından, aynı genelge ile ibadetlerin daha sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacağı ve yasal işlem yapılacağı ifade edilirken, ilgili ülkelerin de ziyaretçilere gerekli bilgilendirmeyi yapması talep edildi.

Kabe'de fotoğraf ve görüntü çekimine yasak

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