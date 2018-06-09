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Kabe'de intihar

Kabe'de şoke edici bir olay yaşandı. Teravih namazı sonrasında bir kişi, Kabe'nin üçüncü katından atlayarak intihar etti. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 13:53..
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Kabe’de dün çekilen görüntüler adeta kan dondurdu. Teravih namazı sonrası bir kişi üçüncü kattan atlayarak intihar etti. İntiharın nedeni açıklanmazken intiharın korkunç görüntüleri de ortaya çıktı.

Kabe'de intihar

KALABALIĞIN ÜZERİNE ATLADI

Teravih namazı sonrasında kalabalığın üzerine atlayan adam, çığlıklar ve bağırışmalar arasında tavaf alanına düştü. İntiharın nedeni ise henüz açıklanmadı.

Kabe'de intihar

DOĞUM GÜNÜNDE İNTİHAR

Suudi Arabistanlı basınıintihar eden kişinin Fransa vatandaşı olduğunu yazdı.

Kabe'de intihar

26 yaşında olduğu öğrenilen Fransa vatandaşı Ezozo Botobya’nın 8 Haziran 1992 doğumlu olduğu ve doğum gününde intihar ettiği belirtildi.

Kabe'de intihar

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