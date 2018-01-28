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Kabe'de korkutan yangın

Kâbe'de korkutan bir yangın meydana geldi. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği bölgede yangının Kabe'nin inşaat halinde bulunan şantiye kısmında çıktığı belirtildi.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 17:22..
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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'de yangın meydana geldi. Mescid-i Haram bölgesinde  işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Kabe'de korkutan yangın

Kabe'de korkutan yangın ViDEO

SİYAH DUMANLAR YÜKSELİYOR

Kabe'yi genişletme çalışmaları için gerçekleştirilen inşaat alanında çıktığı tespit edilen yangın, Kabe'nin hemen arka tarafında çıktı. Kabe'nin içinde ve çevrede bulunan Müslümanlar, siyah dumanları görünce panikle kaçıştılar.

Kabe'de korkutan yangın

CAN KAYBI YOK

Kabe'nin hemen yanı başında bulunan binada çıktığı tespit edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun süren mücadele sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken soğutma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

Kabe'de korkutan yangın

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın bilançosuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ölü veya yaralı olarak hastaneye kaldırılan birilerinin olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.

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