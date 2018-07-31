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Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, hac mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi Kabe örtüsünün 3 metre yukarıya kaldırıldığını açıkladı.

İHA | 31.07.2018 - 02:12..
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Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, örtünün kaldırıldığı kısımları ise beyaz örtü ile kapattı.

Kral Abdülaziz Külliyesi Genel Müdürü Ahmed bin Muhammed Al Mansuri, uzmanlardan ve sanatkarlardan bir ekibin Kabe örtüsünün sağlam ve temiz olması için dikkatli bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

HAC MEVSİMİNİN BAŞLADIĞINA İŞARET EDİLİYOR

Kabe’nin örtüsü hac mevsiminin resmen başladığını ilan etmek ve hacıların örtüye zarar vermesini engellemek amacı ile her sene 3 metre yukarı kaldırılıyor. Bu yılki hac mevsimi 19 Ağustos’tan 24 Ağustos’a kadar devam edecek.

Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

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