Kutsal topraklardaki yaklaşık 2 milyon hacı adayının vakfe için Arafat'a çıktığı arife gününde sabah namazı sonrası Kabe'nin örtüsü değiştirildi.

DEĞİŞTİRİLMESİ SAATLER SÜRÜYOR

Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen Kabe örtüsünün değiştirilme işlemi saatler sürüyor. Arefe akşamı değiştirilmeye başlanan Kabe örtüsü, bayram sabahına kadar değiştirilmiş oluyor.

700 KG SAF İPEK VE 120 KG ALTIN-GÜMÜŞ

Mekke'deki bir fabrikada üretilen Kabe örtüsünün yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek ile 120 kilogram altın ve gümüş iplik kullanılıyor.

Kabe'nin 47 metre uzunluğundaki örtüsü 4 parçadan oluşuyor. Örtünün üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş ayet ve dualar bulunuyor.

Fırtına Kabe'nin örtüsünü uçurdu

KABE ÖRTÜSÜNÜ OSMANLI HAZIRLIYORDU

Hilafet makamının Osmanlı Devleti'ne geçtiğinden beri Kabe örtüsünü Osmanlı hazırlıyordu.

İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardımları ve armağanları götüren Surre-i Hümâyûn Alayı, halkın da eşlik ettiği törenle, hazırlanan Kabe örtüsünü Mekke'ye ulaştırıyordu.

ÖRTÜNÜN KUMAŞI İTALYA'DAN

Şimdi ise Arabistan'ın sorumluluğunda olan Kabe örtüsünün kumaşı İtalya ve İsviçre'den geliyor.

Fabrikada işlenip dokunuyor, ondan sonra da boyama işlemi başlıyor. Boyamadan sonra ise işlenmesi için makinelere gönderiliyor.