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Kabil'de askeri birliğe saldırı

Afganistan'da meydana gelen bir bombalı saldırıda 5 asker öldü, 10 asker yaralandı.

AA | 29.01.2018 - 09:27..
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri birliğe düzenlenen saldırıda 5 Afgan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kabil'de askeri birliğe saldırı

ASKERİ BİRLİĞE SALDIRI

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00'te yaşanan olayda 5 silahlı saldırganın Kabil'in batısındaki 111. ulusal askeri birliğe girmeye çalıştığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, karanlıktan yararlanan saldırganlardan birinin askeri bölge girişinde üzerindeki bombayı patlatarak diğer saldırganların girişine yol açmaya çalıştığını kaydetti.

Kabil'de askeri birliğe saldırı

TERÖRİSTLER ELE GEÇİRİLDİ

Veziri, 4 saat süren çatışmanın ardından 3 saldırganın ölü ele geçirildiğini, bir saldırganın sağ yakalandığını ifade ederek, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 10 askerin yaralandığını söyledi.

Kabil'de askeri birliğe saldırı

Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadı.

Geçen cumartesi günü Kabil'deki eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen saldırıda çoğunluğu sivil 103 kişi hayatını kaybetmiş, 235 kişi de yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlenmişti.

Kabil'de askeri birliğe saldırı



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