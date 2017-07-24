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Kabil'de bombalı saldırı: 24 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

24.07.2017 - 09:16
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarına göre, Kabil'in Pul-i Sohta bölgesinde, sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 05.30) Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan bir minibüs bölgeden geçtiği sırada bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Kabil'de bombalı saldırı: 24 ölü

"ÖLENLERİN ÇOĞU SİVİL"

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 42 kişinin yaralandığını belirtirken, ölenlerin çoğunluğunun sivil olduğunu kaydetti.

Yaralananların arasında, yakınlarda evi bulunan Afganistan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Haji Muhammad Muhakkik'in korumalarının da olduğu belirtildi.

Kabil'de bombalı saldırı: 24 ölü

SALDIRIYI 'TALİBAN' ÜSTLENDİ

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu 37 istihbarat çalışanının öldüğünü iddia etti.

Saldırının etkisiyle bölgedeki binaların camları kırılırken 3 aracın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Kabil'de bombalı saldırı: 24 ölü

Kabil'de bombalı saldırı: 24 ölü

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