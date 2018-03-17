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Kabil'de intihar saldırısı: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir intihar saldırganının bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 09:29..
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Kabil'deki intihar saldırısında en az 2 kişi öldü, 4 sivil de yaralandığı açıklandı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş de "Saat 09.10 sularında bir intihar saldırganı aracını 9. nolu polis bölgesinde patlattı" dedi.

Kabil'de intihar saldırısı: 2 ölü

DEAŞ ŞÜPHESİ

Daniş saldırının hedefinin netleşmediğini belirtti. Ancak saldırının özel bir güvenlik şirketinin dışında gerçekleştiği belirtiliyor.

İntihar saldırısını henüz hiçbir örgüt üstlenmedi. Ülkede Taliban'ın yanı sıra DEAŞ ve DEAŞ bağlantılı örgütler faaliyet gösteriyor.

Kabil'de intihar saldırısı: 2 ölü


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